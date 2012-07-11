Notaufnahme - Staffel 3 Folge 7Jetzt kostenlos streamen
Notaufnahme
Folge 7: Notaufnahme - Staffel 3 Folge 7
Ein Mann wird per Hubschrauber im Landeskrankenhaus Graz eingeliefert. Der Mann wurde bewusstlos in seinem Stall aufgefunden. Die Diagnose ist unklar, aber es besteht der dringende Verdacht auf innere Verletzungen. Das Team des Christopherus begleitet den Patienten bis in den Schockraum, wo er sofort untersucht werden soll. Und, ein weiterer Mann kommt zu einer geplanten Operation ins Landeskrankenhaus. Der Patient hat seit Jahren Probleme mit dem Reflux und schon einige erfolglose Eingriffe in anderen Spitälern hinter sich. Die Grazer Ärzte wollen endlich das Problem beheben, aber die Operation ist kompliziert und der Mann wird von zwei unterschiedlichen Teams und mit Hilfe verschiedener Kameras operiert. Die kleine Laura sitzt in der Notaufnahme der Kinderambulanz und hat schrecklich Bauchweh. Assistenzärztin Dr. Eva Fischerauer nimmt sich des kleinen Mädchens an. Ihr erster Verdacht fällt auf Lauras Blinddarm, doch der ist es zum Glück nicht. Die Suche beginnt.
