NOTRUF
Folge vom 15.11.2024: Heiter bis wolkig
23 Min.Folge vom 15.11.2024Ab 12
Ausgerechnet an seinem sechsten Geburtstag ist der kleine Jona kurz allein mit den Tabletten seiner Tante und muss im Anschluss von Notfallsanitäter Till Kraekel versorgt werden. Kommt die Hilfe noch rechtzeitig? - Beim Kicken mit Freunden verletzt sich ein 20-Jähirger schwer und die Schmerzen scheinen unerträglich - bis Notfallsanitäter Matthias Jansen zu einem speziellen Medikament greift.
Genre:Dokumentation, Reality
Produktion:DE, 2024
