NOTRUF

Folge vom 21.11.2024: Hals über Kopf

23 Min.Folge vom 21.11.2024Ab 12

Als die Rettungskräfte um Christian Manshen zu einem Notfall in ein Frauenhaus gerufen werden, befürchten sie das Schlimmste. Und tatsächlich finden sie Jennifer Blaschke vor, die keine Luft mehr zu bekommen scheint. Die Sanitäter gehen von einem Asthma Anfall aus, doch als sich das als Fehldiagnose erweist, stehen die Retter vor einem medizinischen Rätsel. - Als Julia Schwab von Wilfried Muheims Hausnotrufsystem alarmiert wird, glaubt sie zuerst an eine Fehlfunktion.

