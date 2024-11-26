NOTRUF
Folge vom 26.11.2024: Krank gelacht
23 Min.Folge vom 26.11.2024Ab 12
Einsatz an einer Privatschule: Die Retter werden zu einem Unfall gerufen. Sie arbeiten unter erschwerten Bedingungen, denn die verletzte Schülerin wird immer weiter von ihren Mitschülern gemobbt. - In großer Sorge um ihren Mann alarmiert eine Frau die Retter. Doch obwohl es ihm nicht gut geht, will der Patient selbst nicht wahrhaben, dass ihm etwas fehlt - aber er schwebt schon kurz darauf in Lebensgefahr.
Genre:Dokumentation, Reality
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
