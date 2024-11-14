NOTRUF
Folge vom 14.11.2024: Nicht auch noch Mama
23 Min.Folge vom 14.11.2024Ab 12
Eine geheimnisvolle Patientin mit einer unerklärlichen Ohnmacht wartet im nächsten Fall auf Rettungssanitäter Marc Rosenkranz. Mit viel Einfühlungsvermögen und Empathie kommt der Retter den Ursachen des Zusammenbruchs auf die Spur. - In Sorge um ihre Mutter alarmiert eine Frau die Retter. Ihr Zustand ist kritisch und die Sanitäter können sich nicht erklären, was der Patientin fehlt. Sie muss dringend ins Krankenhaus - doch ihr pflegebedürftiger Ehemann kann nicht alleine bleiben.
