NOTRUF
Folge vom 17.09.2024: Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm
Folge vom 17.09.2024
Ein älteres Ehepaar freut sich auf den Besuch seiner Enkel, doch als die 74-jährige Großmutter zur Feier des Tages einen frischen Apfelkuchen backen will, nimmt das Unglück seinen Lauf. - Die Verkupplungsversuche ihrer Mutter scheinen einer jungen Frau schwer auf den Magen zu schlagen. Doch als die Bauchschmerzen unerträglich werden, steht eins fest: Der Stress allein ist nicht ursächlich.
Dokumentation, Reality
DE, 2024
Copyrights:© SAT.1