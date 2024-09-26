NOTRUF
Folge vom 26.09.2024: Gegrillt
23 Min.Folge vom 26.09.2024Ab 12
Zu ihrer Silberhochzeit wollen Andrea und Stefan Gerlach im Garten ein ausgelassenes Grillfest feiern. Doch durch Unvorsichtigkeit und Ungeduld nimmt der Tag eine dramatische Wendung. - Wenn ältere Menschen allein zuhause leben, kann schnell etwas passieren und sie sind oft auf fremde Hilfe angewiesen. Svea Wrangelheim wird per Hausnotruf zu einem Einsatz gerufen, an den sie sich noch lange erinnern wird.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation, Reality
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1