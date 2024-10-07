NOTRUF
Folge vom 07.10.2024: Kein Schubladendenken
23 Min.Folge vom 07.10.2024Ab 12
Wenn jemand den Rettungswagen ruft, geht man in der Regel davon aus, dass derjenige auch gerettet werden möchte. Doch das, was Rettungssanitäterin Franziska Bender im heutigen Fall erlebt, belehrt sie eines Besseren und wird sie so schnell nicht vergessen? Azubi Timo Beier ist spät dran, und das ausgerechnet am Tag seiner Abschlussprüfung! Das hat fatale Folgen ? Rettungsassistent Max Bay muss heute mit einem ganz besonderen medizinischen Gerät arbeiten.
