NOTRUF
Folge vom 21.10.2024: Was raus muss, muss raus
23 Min.Folge vom 21.10.2024Ab 12
In einem spannenden Wettlauf gegen die Zeit rettet die Notfallsanitäterin Anika Hammer ein kleines Mädchen, das infolge einer Mandel-Operation durch eine plötzliche Nachblutung in Lebensgefahr gerät. - Ihre Intimpiercings werden einem Ehepaar zum Verhängnis und stellen die Notfallsanitäter vor eine pikante Herausforderung der besonderen Art.
Genre:Dokumentation, Reality
Produktion:DE, 2024
12
