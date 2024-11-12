Zum Inhalt springenBarrierefrei
NOTRUF

Ein sonderbarer Patient

SAT.1Folge vom 12.11.2024
Ein sonderbarer Patient

Ein sonderbarer PatientJetzt kostenlos streamen

NOTRUF

Folge vom 12.11.2024: Ein sonderbarer Patient

23 Min.Ab 12

Ein kleiner Junge wählt den Notruf. Als die Retter bei ihm ankommen, öffnet er die Türe jedoch nicht, denn er darf keine Fremden reinlassen. Bei diesem Einsatz ist viel Fingerspitzengefühl gefragt. - Ein 69-jähriger Mann nimmt sich eine Verordnung seines Arztes nicht zu Herzen und bringt sich dadurch in Lebensgefahr.

