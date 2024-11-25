NOTRUF
Folge vom 25.11.2024: Blutiger Geburtstag
22 Min.Folge vom 25.11.2024Ab 12
Wenn der Geburtstag zur Katastrophe wird: Eigentlich will Dennis Kreutz nur mit seinen Freunden feiern, doch als er mit Mirko Anders im Garten letzte Hand anlegt, verletzt er diesen unabsichtlich schwer mit einer Kettensäge. Die Retter um Markus Kosch treffen zwar schnell ein, aber Mirkos' Blutverlust ist lebensbedrohlich. - Als eine Mutter beim Fußballspielen mit ihrer fünfjährigen Tochter plötzlich zusammenbricht, reagiert das Kind blitzschnell und alarmiert den Notruf.
Genre:Dokumentation, Reality
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1