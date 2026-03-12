Zum Inhalt springenBarrierefrei
NOTRUF

Blut ist dicker als Cola

SAT.1Folge vom 12.03.2026
Blut ist dicker als Cola

Blut ist dicker als ColaJetzt kostenlos streamen

NOTRUF

Folge vom 12.03.2026: Blut ist dicker als Cola

23 Min.Folge vom 12.03.2026Ab 12

Erst als seine Frau ihm mit Scheidung droht, lässt sich ein älterer Patient mit einer stark blutenden Kopfplatzwunde von den Rettern ins Krankenhaus bringen und behandeln. Ein junger Mann bricht im Fitnessstudio auf dem Laufband mit Herzstillstand zusammen. Die Retter kämpfen gegen die Zeit um sein Leben.

