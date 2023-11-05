Zum Inhalt springenBarrierefrei
Nur Bares ist Wahres - Die Welt der Pfandleiher

Kabel EinsStaffel 1Folge 1vom 05.11.2023
89 Min.Folge vom 05.11.2023Ab 12

Eine Frau muss ein Geschenk von ihrer Schwester in "Käfers Leihhaus" verpfänden, um in München über die Runden zu kommen. Reicht das Geld aus? Auf der Reeperbahn im "Leihhaus Grüne" steckt ein Mann in der Klemme, denn er hat den Pfandschein verloren. Wird er dennoch sein wertvolles Pfand wiederbekommen? Und in Neustadt an der Weinstraße im "Leihhaus Goldgrube" versucht ein Handwerker sein Glück. Kann man ihm hier aus dem finanziellen Engpass helfen?

Kabel Eins
