Blanke Nerven im Leihhaus: Kunde kämpft um dringendes Geld für Medizin
Folge 2: Blanke Nerven im Leihhaus: Kunde kämpft um dringendes Geld für Medizin
89 Min.Folge vom 12.11.2023Ab 12
Im "Leihhaus Grüne" in Dortmund liegen die Nerven eines Kunden blank. Er braucht dringend Geld, um Medizin zu kaufen, doch alles, was er verpfänden will, wird abgelehnt. Die Kolleg:innen auf der Reeperbahn hingegen müssen überprüfen, ob es sich bei einer vermeintlichen Luxusuhr um ein Original oder eine Fälschung handelt.
