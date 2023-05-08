Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Österreich unzensiert

Beim Pfandleiher

PULS 4Staffel 1Folge 4vom 08.05.2023
Beim Pfandleiher

Beim PfandleiherJetzt kostenlos streamen

Österreich unzensiert

Folge 4: Beim Pfandleiher

46 Min.Folge vom 08.05.2023Ab 12

Nur Bares ist Wahres! Wer schnell flüssig werden will oder das Heim entrümpelt, der ist im Pfandhaus richtig. So treffen Menschen aus jeder Gesellschaftsschicht hier aufeinander. Dabei hat nicht nur jeder Mensch, sondern auch jedes Stück seine ganz eigene Geschichte.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Österreich unzensiert
PULS 4
Österreich unzensiert

Österreich unzensiert

Alle 2 Staffeln und Folgen