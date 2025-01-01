Der tödliche Villacher FrauenzirkelJetzt kostenlos streamen
Österreichs schockierendste Verbrechen
Folge 1: Der tödliche Villacher Frauenzirkel
50 Min.Ab 12
Am 19. Oktober 2018 wird eine Frau tot in ihrer Wohnung in Villach aufgefunden. Der Fundort wirkt unauffällig und die Leiche der Frau wird zur Einäscherung freigegeben. Doch der Polizist Harald Wucherer glaubt nicht an einen natürlichen Tod, denn ihre Wahl-Tochter ist eine amtsbekannte Betrügerin. Er erwirkt eine Obduktion und tatsächlich: die Frau wurde erwürgt. Doch von wem? Die Hauptverdächtige, Margit T., ist Mitglied in einem okkulten Zirkel ...
Genre:Dokumentation, Krimi
Produktion:AT, 2011
