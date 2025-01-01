Österreichs schockierendste Verbrechen
Folge 3: Die mörderische Eislady
43 Min.Ab 16
Am 06. Juni 2011 machen Bauarbeiter in einem Kellerabteil in Wien Meidling einen grausamen Fund: männliche Leichenteile einbetoniert in Kühltruhen und Mörtelwannen, zerstückelt mit einer Motorsäge. Schnell ist klar: Bei den Männern handelt es sich um die ehemaligen Lebensgefährten der Eissalonbesitzerin Estibaliz C. Doch wer ist diese Frau? Ist sie selbst ein Opfer der Schikanen ihrer Männer?
Österreichs schockierendste Verbrechen
Genre:Dokumentation, Krimi
Produktion:AT, 2011
Altersfreigabe:
16ANGST, GEWALT
Copyrights:© Puls4