Hody greift an. Der Plan zur VergeltungJetzt kostenlos streamen
One Piece
Folge vom 19.03.2026: Hody greift an. Der Plan zur Vergeltung
1 Min.Folge vom 19.03.2026Ab 12
Ruffy und Shirahoshi sind gemeinsam auf dem Weg zum Seewald, als sie Hody und Vander Decken IX im Dunkeln auf dem Weg zum Palast erkennen. Was wollen die beiden nur dort? Derweil wartet Robin auf den Bus, als plötzlich zahlreiche Ritter aufkreuzen und von ihr verlangen, mit ihnen mitzukommen ...
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Genre:Anime, Kinder, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:JP, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© TOEI ANIMATION EUROPE SAS