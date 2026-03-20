Entscheidender Kampf im Ryugu-Palast! Zorro vs. HodyJetzt kostenlos streamen
One Piece
Folge vom 20.03.2026: Entscheidender Kampf im Ryugu-Palast! Zorro vs. Hody
24 Min.Folge vom 20.03.2026Ab 12
Mit der Intention, den Willen von Arlong weiterzuführen, wollte Hody Jones die Macht auf der Fischmenscheninsel übernehmen. Gemeinsam mit seiner Bande war er im Ryugu-Palast und flutete das gesamte Gebäude um anschließend Neptuns Armee zu bekämpfen. Doch Zorro und Yakkudori schaffen es mit vereinten Kräften Hody vorerst abzuwehren ...
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Anime, Kinder, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:JP, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© TOEI ANIMATION EUROPE SAS