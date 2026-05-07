Die Furcht vor der Vernichtung - Ein tödliches Monster fliegt hereinJetzt kostenlos streamen
One Piece
Folge vom 07.05.2026: Die Furcht vor der Vernichtung - Ein tödliches Monster fliegt herein
24 Min.Folge vom 07.05.2026Ab 12
Ruffy, Franky und Robin wollen Caesar entführen, doch Smoker versucht, Ruffy festzunehmen. Law schleicht sich währenddessen mit Chopper ins Labor, um die Zusammensetzung der Drogen herauszufinden. In der Höhle sind mittlerweile die Kinder aufgewacht und zeigen starke Entzugserscheinungen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Anime, Kinder, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:JP, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 13-15: Videorechte: TOEI ANIMATION EUROPE SAS, Bildrechte: Eiichiro Oda/Shueisha, Toei Animation & © Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1-2, Season 2, Season 2, Season 11-16, Season 99: TOEI ANIMATION EUROPE SAS & © Season 14: Videorechte: TOEI ANIMATION EUROPE SAS, Bildrechte: Eiichiro Oda / Shueisha, Toei Animation