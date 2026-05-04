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One Piece

Der Schrecken der Welt! - Der fürchterliche Wissenschaftler Caeser!

ProSieben MAXXFolge vom 04.05.2026
Der Schrecken der Welt! - Der fürchterliche Wissenschaftler Caeser!

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One Piece

Folge vom 04.05.2026: Der Schrecken der Welt! - Der fürchterliche Wissenschaftler Caeser!

24 Min.Folge vom 04.05.2026Ab 12

Smoker glaubt zu wissen, wer der Drahtzieher hinter allem ist. Brownbeard, der von den Strohhüten festgehalten wird, erzählt, dass die Insel Punk Hazard früher eine Oase des Lebens war, bis der Regierungswissenschaftler Vegapunk hier Forschungen für Waffen und Medikamente betrieb, in deren Folge ein schrecklicher Unfall alles Leben auf der Insel auslöschte.

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