Ich vertraue Momo! Ruffys finale kraftvolle Technik!
One Piece
Folge vom 01.12.2025: Ich vertraue Momo! Ruffys finale kraftvolle Technik!
24 Min.Folge vom 01.12.2025Ab 12
Onigashima steht in Flammen und stürzt langsam ab. Nun liegt es an Momonosuke, die Insel vor dem Aufprall zu bewahren, was er mit seinen Flammenwolken schaffen könnte. Kaido und Ruffy befinden sich währenddessen noch immer im Kampf gegeneinander. Mit einer letzten kraftvollen Technik will der Strohhut den Kaiser endgültig besiegen ...
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:JP, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© TOEI ANIMATION EUROPE SAS