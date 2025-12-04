Zum Inhalt springenBarrierefrei
One Piece

Der Vorhang fällt! - Der Gewinner ist: Strohhut Ruffy!

ProSieben MAXXFolge vom 04.12.2025
24 Min.Folge vom 04.12.2025Ab 12

Nach einem langwierigen, kräftezehrenden Kampf gelingt es Ruffy endlich, Kaido zu besiegen. Seine Freunde und Verbündeten feiern den Strohhut, als sie von seinem Triumph erfahren. Auch Momonosuke war erfolgreich und hat es geschafft, Onigashima vor der Kollision mit der Hauptstadt zu bewahren.

