Die Welt, die Ruffy sich wünscht
One Piece
Folge vom 03.12.2025: Die Welt, die Ruffy sich wünscht
24 Min.Folge vom 03.12.2025Ab 12
Kaido erinnert sich an sein bisheriges Leben zurück. Der Kaiser wurde immer wieder verraten und möchte deshalb eine Welt nach seinen eigenen Vorstellungen erschaffen. Während der Kampf zwischen ihm und Ruffy weiterhin tobt, versucht Momonosuke, die Blumen Hauptstadt mithilfe seiner Flammenwolken zu schützen.
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:JP, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© TOEI ANIMATION EUROPE SAS