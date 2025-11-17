Ankunft auf Amazon Lily, der Insel der FrauenJetzt kostenlos streamen
One Piece
Folge vom 17.11.2025: Ankunft auf Amazon Lily, der Insel der Frauen
24 Min.Folge vom 17.11.2025Ab 12
Nach der brutalen Niederlage gegen die Marine findet sich der weggebeamte Ruffy auf einer unbekannten Insel wieder. Er hat keine Ahnung, wo sich der Rest seiner Crew befindet. Doch bevor er sich auf die Suche nach seinen Freunden machen kann, muss er erst einmal ein anderes Problem lösen: Er befindet sich auf Amazon Lily - und auf dieser Insel sind keine Männer erlaubt!
Genre:Anime, Kinder, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:JP, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© TOEI ANIMATION EUROPE SAS