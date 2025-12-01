Die Aufenthaltsorte der Freunde. Wetterwissenschaft und die Insel KarakuriJetzt kostenlos streamen
One Piece
Folge vom 01.12.2025: Die Aufenthaltsorte der Freunde. Wetterwissenschaft und die Insel Karakuri
24 Min. Ab 12
Während Ruffy mithilfe der Schlangenprinzessin das Leben seines Bruders Ace zu retten versucht, erleben auch seine Freunde Abenteuer. Nami ist auf der geheimnisvollen Insel Weatheria gelandet, wo sie dem schreckhaften Wissenschaftler Haredasu begegnet. Franky dagegen ist auf der Winterinsel Karakuri. Der Cyborg merkt schnell, dass Schwarztee bei ihm nicht dieselbe Wirkung hat wie Cola.
Genre:Anime, Kinder, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:JP, 1999
12
Copyrights:© TOEI ANIMATION EUROPE SAS