One Piece
Folge vom 27.11.2025: Rettet Ace! Das neue Ziel ist das große Gefängnis
24 Min.Folge vom 27.11.2025Ab 12
Erst wollte sie Ruffy umbringen, doch jetzt muss sich die Schlangenprinzessin Boa Hancock selbst eingestehen, dass sie sich in den Kapitän der Strohhutbande verliebt hat. Wird sie Ruffy bei seinem neuen Abenteuer helfen? Schließlich geht es um das Leben seines Bruders Ace.
Genre:Anime, Kinder, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:JP, 1999
