Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
One Piece

Ein Herz aus Stein. Die Rache der Piratenkaiserin!

ProSieben MAXXFolge vom 21.11.2025
Ein Herz aus Stein. Die Rache der Piratenkaiserin!

Ein Herz aus Stein. Die Rache der Piratenkaiserin!Jetzt kostenlos streamen

One Piece

Folge vom 21.11.2025: Ein Herz aus Stein. Die Rache der Piratenkaiserin!

24 Min.Folge vom 21.11.2025Ab 12

In der Kampfarena will die Piratenkaiserin kurzen Prozess mit Ruffy machen - und mit allen, die ihm helfen wollen. Der schwarze Panther Bacura soll den Strohhut-Piraten vernichten. Doch so einfach lässt sich Ruffy nicht bezwingen ...

Alle verfügbaren Folgen