Ein Herz aus Stein. Die Rache der Piratenkaiserin!Jetzt kostenlos streamen
One Piece
Folge vom 21.11.2025: Ein Herz aus Stein. Die Rache der Piratenkaiserin!
24 Min.Folge vom 21.11.2025Ab 12
In der Kampfarena will die Piratenkaiserin kurzen Prozess mit Ruffy machen - und mit allen, die ihm helfen wollen. Der schwarze Panther Bacura soll den Strohhut-Piraten vernichten. Doch so einfach lässt sich Ruffy nicht bezwingen ...
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Anime, Kinder, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:JP, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© TOEI ANIMATION EUROPE SAS