Die Falle von Hauptmann Saldeath. Willkommen in der Hungerhölle!
One Piece
Folge vom 18.12.2025: Die Falle von Hauptmann Saldeath. Willkommen in der Hungerhölle!
24 Min. Ab 12
Nach dem Zusammenschluss von Ruffy, Buggy und Mr.3 versucht das Trio, aus Level 3 - der Hungerhölle - zu entkommen. Allerdings sind sie sich über den Weg uneinig. Als sie sich verlaufen, kann ihnen zu allem Übel der Hauptmann der Wache Saldeath eine Falle stellen ...
Genre:Anime, Kinder, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:JP, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© TOEI ANIMATION EUROPE SAS