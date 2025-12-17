Zum Inhalt springenBarrierefrei
One Piece

ProSieben MAXXFolge vom 17.12.2025
One Piece

Folge vom 17.12.2025: Der gefangene Samurai der Meere! Jinbei, der Ritter der Meere.

24 Min.Folge vom 17.12.2025Ab 12

Endlich haben Hancock und ihre Begleitung Ebene 3 erreicht und kommen somit nun in das Büro des Gefängnisleiters Magellan, dessen Mundgeruch fiese Nebenwirkungen hat. Währenddessen haben Ruffy und Buggy mit den Ungetümen auf Ebene 2 nahezu leichtes Spiel. Doch als Buggy die Zellen der Gefangenen öffnet, um einen Aufstand zu provozieren, wird es ungemütlich ...

