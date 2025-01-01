One Tree Hill
Folge 21: Filmnacht für Nathan
41 Min.Ab 6
Andy und Lucas gelingt es, das Geheimnis von Dan langsam zu lösen ... Nathan ist auf dem besten Weg der Genesung, allerdings macht er sich große Sorgen um seine Finanzen, denn er ist nicht versichert und kann die Krankenhauskosten nicht bezahlen. Haley will ihrem Noch-Ehemann zur Seite stehen, doch verbietet ihr Nathan immer noch, dass sie ihn besuchen kommt. Indes will Brooke Lucas endlich ihre Gefühle gestehen, findet dann aber alte Bilder von ihm und Peyton ...
