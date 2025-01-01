Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
One Tree Hill

Die Zeitkapsel

WarnerStaffel 2Folge 15
Die Zeitkapsel

Die ZeitkapselJetzt kostenlos streamen

One Tree Hill

Folge 15: Die Zeitkapsel

42 Min.Ab 6

Nathan ist noch immer fix und fertig, weil Haley mit Chris auf Tournee geht. Er betrinkt sich tagsüber und glaubt, alles verloren zu haben. Erschwert wird die Situation durch den Einzug von Lucas bei Dan. Auch Karen kann diesen Schritt nicht verstehen und versucht sogar, ihren Sohn per Gerichtsbeschluss aus der Obhut von Dan zu befreien. Brooke hingegen hat es endlich geschafft: Sie ist Schulsprecherin und arbeitet hart daran, ihr Image von der falschen Schlange zu ändern ...

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

One Tree Hill
Warner
One Tree Hill

One Tree Hill

Alle 9 Staffeln und Folgen