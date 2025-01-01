Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anna hat sich geoutet, allerdings wissen ihre Eltern noch immer nicht, dass sie lesbisch ist. Indes entdeckt Lucas in Dans Büro unter einer Decke eine Menge Bargeld und ein Kassenbuch. Er erzählt Andy davon und die beiden beschließen, sich die Sachen unter den Nagel zu reißen. Als sie jedoch ins Büro einbrechen, finden sie dort nichts mehr vor ... Nathan trifft sich mit Taylor in einer Bar; die beiden flirten heftig miteinander und verbringen einen feuchtfröhlichen Abend ...

