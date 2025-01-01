Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
One Tree Hill

Die Pyjama-Party

WarnerStaffel 2Folge 8
Die Pyjama-Party

Die Pyjama-PartyJetzt kostenlos streamen

One Tree Hill

Folge 8: Die Pyjama-Party

42 Min.

Lucas hat große Angst davor, dass er die Erbkrankheit seines Vaters hat und weigert sich, testen zu lassen. Währenddessen ist Haley das erste Mal ohne ihren Mann alleine zu Hause und freut sich darauf. Sie rechnet jedoch nicht mit ihren Freundinnen, die eine Pyjama-Party bei ihr organisieren. Diese endet jedoch in einem völligen Chaos: Die Mädchen geraten in heftigen Streit, dabei werden schreckliche Geheimnisse offenbart. Auch bei Karen und ihrem Dozenten kriselt es erstmals ...

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

One Tree Hill
Warner
One Tree Hill

One Tree Hill

Alle 9 Staffeln und Folgen