One Tree Hill
Folge 6: Der Meteorschauer
42 Min.
Coach Whitey ist hin- und hergerissen: Er muss sich den Tumor, der hinter seinem Auge liegt, so schnell wie möglich entfernen lassen, weigert sich jedoch, ins Krankenhaus zu gehen ... Dan befindet sich auf dem Weg der Besserung. Um die Fürsorge von Deb nicht zu verlieren, lügt er über seinen Gesundheitszustand. Brooke ist fix und fertig, weil sich nicht mehr reich ist, und Lucas zeigt ernsthaftes Interesse an Anna, wäre da nicht Felix, der auch noch ein Wörtchen mitreden will ...
