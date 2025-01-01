Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
One Tree Hill

Der große Wahlkampf

WarnerStaffel 2Folge 14
Der große Wahlkampf

Der große WahlkampfJetzt kostenlos streamen

One Tree Hill

Folge 14: Der große Wahlkampf

42 Min.Ab 6

Weil Dan Lucas wegen des Ergebnisses der Herzuntersuchung in der Hand hat, ist der Junge bei ihm eingezogen. Nicht nur Karen, auch Nathan ist völlig enttäuscht über die Entscheidung seines Halbbruders. Auch die Sache mit Haley setzt ihm noch gehörig zu, sodass Nathan nicht mehr in der Lage ist, die Schule zu besuchen. Indes weiß Peyton nicht, wie sie mit Jake umgehen soll, weil ihre Gefühle für ihn stärker werden. Und der Wahlkampf von Erica und Brooke wird immer schmutziger ...

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

One Tree Hill
Warner
One Tree Hill

One Tree Hill

Alle 9 Staffeln und Folgen