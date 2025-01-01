Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
One Tree Hill

Die Cluberöffnung

WarnerStaffel 2Folge 7
Die Cluberöffnung

Die CluberöffnungJetzt kostenlos streamen

One Tree Hill

Folge 7: Die Cluberöffnung

42 Min.

Die Cluberöffnung steht bevor, und Peyton und Karen sind dementsprechend aufgeregt. Der Ansturm ist riesengroß, was Haley allerdings wenig erfreut. Sie soll an dem Abend etwas singen, weil sie jedoch so nervös ist, will sie nicht mehr auftreten. Keith erscheint an dem Abend zum ersten Mal mit seiner neuen Flamme Jules, und Karen hat ihren Dozenten an ihrer Seite. Der Abend verläuft aber nicht für alle fröhlich, denn Felix und Lucas geraten sich wegen Anna heftig in die Haare ...

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

One Tree Hill
Warner
One Tree Hill

One Tree Hill

Alle 9 Staffeln und Folgen