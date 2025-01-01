One Tree Hill
Folge 13: Hier stirbt der Held
42 Min.Ab 6
Brooke kandidiert für die Wahl zur Schulsprecherin und versucht, alle Freunde beim Wahlkampf miteinzubinden. Allerdings macht ihr die amtierende Schulsprecherin Erica das Leben schwer ... Chris kehrt überraschend zurück und kann Haley überreden, sich für die Musik zu entscheiden. Sie verlässt Nathan und geht mit Chris auf Tournee. Lucas zieht bei Dan ein, weil er Keith damit schützen will und verschweigt Karen dann noch das Ergebnis seines genetischen Tests ...
One Tree Hill
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Drama
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Brothers International Television Distribution Inc.
Enthält Produktplatzierungen