One Tree Hill
Folge 1: Hochzeitspläne
41 Min.Ab 12
Lucas und seine Auserwählte fliegen nach Las Vegas. Es ist nicht Lindsey, nicht Brooke, sondern die überglückliche Peyton ... Die Affäre zwischen Deb und Skills läuft nach wie vor, allerdings werden die beiden immer unvorsichtiger ... Brooke hat mal wieder Ärger mit ihrer Mutter und sucht Trost bei Millicent. Doch die will nun eigentlich mit Mouth nach Omaha gehen ...
Genre:Drama
Produktion:US, 2003
Copyrights:© Warner Brothers International Television Distribution Inc.
