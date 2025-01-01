One Tree Hill
Folge 9: Stunde der Wahrheit
41 Min.Ab 12
Nathan steht vor der Meisterschaft im Slamball und ist sich auch des Risikos bewusst. Als ein Gegenspieler im Spiel plötzlich völlig ausrastet, wird die Lage sehr gefährlich für ihn ... Lucas freut sich zwar, dass sein Buch verfilmt werden soll und er selber als Drehbuchautor engagiert wurde, hat aber ein Problem damit, die Mordszene zu schreiben. Er sucht das Gespräch mit Dan ... Lucas erfährt außerdem, dass Peyton schon länger mit seinem Filmproduzenten bekannt ist ...
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
One Tree Hill
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Drama
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Brothers International Television Distribution Inc.
Enthält Produktplatzierungen