One Tree Hill
Folge 18: Traum-Tree-Hill
41 Min.Ab 6
Nach seiner Aussprache mit Deb bekommt Dan endlich die Nachricht, dass er ein neues Herz erhalten soll. Im Krankenhaus verläuft zunächst auch alles nach Plan, aber dann passiert dem Sanitäter ein Missgeschick ... Haley hat Ärger mit Rektorin Rimkus wegen Sams veröffentlichtem Artikel. Auch Lucas macht schwere Zeiten durch: Da Julians Vater als Studioboss gefeuert wurde, ist somit das komplette Projekt geplatzt ... Peyton hat indes den Entschluss gefasst, ihr Kind zu bekommen.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
One Tree Hill
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Drama
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Brothers International Television Distribution Inc.
Enthält Produktplatzierungen