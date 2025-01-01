Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 6Folge 16
40 Min.

Peyton fühlt sich total überfordert. Da sich Lucas um das Casting zu seinem Film kümmert, muss sie alle Babyvorbereitungen allein treffen ... Brooke ist entsetzt von Julians Kurzbeschreibung ihres Charakters und auch die Schauspielerin Missy, die ihre Rolle übernimmt, nervt sie gewaltig ... Nachdem Nathan mit seinem Coach über den Spieler Devon gesprochen hat und der daraufhin aus dem Team geschmissen wird, hat sich Nathan endlich einen festen Platz im Team ergattert ...

