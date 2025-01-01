One Tree Hill
Folge 4: Das große Abschiedsspiel
41 Min.Ab 12
Der plötzliche Verlust von Quentin hat auch seine Mannschaft schockiert. Bei einem Spiel gegen die Wildcats beschließt das Team, zu viert zu spielen, da Quentin ihr imaginärer fünfter Mann wäre ... Die Beziehung zwischen Skills und Deb ist mittlerweile offiziell geworden und Nathan ist entsprechend überrascht ... Brooke, die immer noch unter dem Überfall leidet, beschließt, eine Therapie zu machen und erkennt dort die wahren Gründe für ihre Trauer und Wut ...
