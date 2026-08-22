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Ö1 Journal zu Gast: LK-Präsident Josef Moosbrugger über Dürrehilfe

ORF2Staffel 1Folge 33vom 22.08.2026
Ö1 Journal zu Gast: LK-Präsident Josef Moosbrugger über Dürrehilfe

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Folge 33: Ö1 Journal zu Gast: LK-Präsident Josef Moosbrugger über Dürrehilfe

5 Min.Folge vom 22.08.2026

Nach langen Debatten hat sich die Regierung auf ein Hilfspaket für dürregeplagte Landwirte geeinigt. In Summe unterstützt der Bund den Sektor mit 240 Millionen Euro, etwa durch geringere Beiträge zur Sozialversicherung. Landwirtschaftskammerpräsident Josef Moosbrugger begrüßt im Österreich 1 Interview den Schritt der Koalition Sendungshinweis: ZIB 13, 22. August 2026, 13 Uhr in ORF 2

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