Ö1 Journal zu Gast: LK-Präsident Josef Moosbrugger über DürrehilfeJetzt kostenlos streamen
ORF ON Extra - News
Folge 33: Ö1 Journal zu Gast: LK-Präsident Josef Moosbrugger über Dürrehilfe
5 Min.Folge vom 22.08.2026
Nach langen Debatten hat sich die Regierung auf ein Hilfspaket für dürregeplagte Landwirte geeinigt. In Summe unterstützt der Bund den Sektor mit 240 Millionen Euro, etwa durch geringere Beiträge zur Sozialversicherung. Landwirtschaftskammerpräsident Josef Moosbrugger begrüßt im Österreich 1 Interview den Schritt der Koalition Sendungshinweis: ZIB 13, 22. August 2026, 13 Uhr in ORF 2
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
ORF ON Extra - News
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ORF 2