Organize 'n Style - Isabella räumt auf!

Eine Bibliothek, die aus allen Nähten platzt

sixxStaffel 1Folge 12
Folge 12: Eine Bibliothek, die aus allen Nähten platzt

21 Min.Ab 6

Ute holt sich tatkräftige Unterstützung bei Isabella Franke, um Ordnung in ihre kleine Bibliothek zu bringen. Im Laufe der letzten 17 Jahre haben sich hier einige Schmuckstücke angesammelt, die es nun systematisch zu verstauen gilt. Gelingt es Isabella, Struktur in Utes Zimmer zu bringen und zusätzlichen Stauraum für ihre Bücher zu schaffen?

sixx
