Folge 5: Schluss mit Chaos im Arbeitszimmer
24 Min.Ab 6
Julia und Robin wollen die Problemzonen in ihrer Wohnung verschwinden lassen und bitten deshalb Ordnungscoach Isabella Franke um Hilfe. Besonders in Robins Arbeitszimmer herrscht das pure Chaos. Mit ein paar Regalen und einfachen Tricks soll hier schon bald mehr Stauraum entstehen.
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Heimwerken, Selbstoptimierung
Produktion:DE, 2021
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Calivision Network GmbH
Enthält Produktplatzierungen