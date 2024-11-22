Der perfekte FitnessraumJetzt kostenlos streamen
Organize 'n Style - Isabella räumt auf!
Folge 12: Der perfekte Fitnessraum
23 Min.Folge vom 22.11.2024Ab 6
Svenja lebt mit ihrem Mann Celio und ihren Kindern in einem 100 Jahre alten Einfamilienhaus in Kerpen. Hier erwartet die Familie sehnsüchtig den Besuch von Ordnungscoach Isabella Franke. Bereits beim Betreten des Flurs wird klar, wo die Problemzone des Hauses liegt. Neben einer völlig überfüllten Garderobe lagern hier auch Pfandflaschen und Fitnessutensilien. Kann Isabella den Eingangsbereich neu sortieren und eine logische Struktur schaffen, die alle Anforderungen erfüllt?
Organize 'n Style - Isabella räumt auf!
Genre:Reality, Heimwerken, Selbstoptimierung
Produktion:DE, 2021
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Calivision Network GmbH