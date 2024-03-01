Oto and Music
Folge 12: Corelli
6 Min.
In dieser Folge reist der rote Oktopus Oto zurück in den Barock und trifft dort den Komponisten und Violinisten Arcangelo Corelli. Gemeinsam spielen sie mit den Noten seiner Musikstücke und lassen so seine Musik zum Leben erwachen.
Oto and Music
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Musik
0
