Oto and Music
Folge 9: Schubert
6 Min.
In dieser Folge schaut sich der rote Oktopus Oto den Komponisten Franz Schubert einmal genauer an. Denn der Österreicher hat ein vielfältiges Repertoire an Musikstücken, dass Oto aus dem Staunen gar nicht mehr herauskommt.
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Musik
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© (c) 2015 Fusako Yusaki / Square MTC / Rai Fiction