Oto and Music
Folge 2: Bach
7 Min.
In dieser Folge trifft der rote Oktopus auf den bekanntesten Barockkomponisten Deutschlands. Gemeinsam mit Johann Sebastian Bach spielt Oto auf der Orgel einige der bekanntesten Werke des Thüringers und erfährt, worin der Zauber seiner Werke liegt.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Oto and Music
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Musik
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© (c) 2015 Fusako Yusaki / Square MTC / Rai Fiction